Цыганык: Португалия и Люксембург не подавали жалобу в УЕФА

Новости спорта: Португальские СМИ раздули скандал после натурализации форварда «Шахтера».

Украинский журналист Игорь Цыганык в шоу «Цыганык-live» заявил, что сборные Португалии и Люксембурга не подавали жалобу на участие форварда сборной Украины Жуниора Мораеса в матчах с ними.

«На 17.00 по киевскому времени ни одной жалобы в УЕФА нет. Это точно можно сказать. От Португалии ее уже и не будет на 99,99%, потому что жалобу можно подавать в течение 24 часов после матча.

Люксембург сейчас раздумывает над подачей жалобы. Чисто интуитивно они понимают, что выиграть это дело они не должны, но очень большое давление СМИ оказывается на Федерацию футбола Люксембурга. Из-за этого давления они могут решиться на подачу протеста».

Напомним, португальские СМИ заявили, что сборной Украины нужно присудить техническое поражение в очной встрече за участие Мораеса в ней.

Украинские представители считают, что натурализация Мораеса прошла по закону.