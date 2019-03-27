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"Жизнь прекрасна": Тони Кроос в третий раз стал отцом

"Жизнь прекрасна": Тони Кроос в третий раз стал отцом
04:55 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Пол новорождённого пока не сообщается.

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос стал отцом в третий раз. Джессика Фарбер, супруга немецкого футболиста, родила третьего ребёнка. Пол новорождённого пока не сообщается.

«Жизнь прекрасна», — написал Кроос на своей странице в «Инстаграме» и прикрепил к посту фотографию с младенцем на руках.

 
 
 
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Life is beautiful

Публикация от Toni Kroos (@toni.kr8s)

Кроос и Фарбер вступили в брак в 2015 году. Супруги воспитывают двоих детей — пятилетнего сына Леона и двухлетнюю дочь Амели. Напомним, с 2015 года Кроос управляет собственным благотворительным фондом, который помогает детям с серьёзными проблемами со здоровьем.

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Кроос выступает в составе мадридского «Реала» с 2014 года. В нынешнем сезоне немецкий футболист принял участие в 21 матче в чемпионате Испании и отдал 3 результативные передачи.

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Футбол, Тони Кроос, Новости спорта, ФК Реал Мадрид.
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