"Жизнь прекрасна": Тони Кроос в третий раз стал отцом

Новости спорта: Пол новорождённого пока не сообщается.

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос стал отцом в третий раз. Джессика Фарбер, супруга немецкого футболиста, родила третьего ребёнка. Пол новорождённого пока не сообщается.

«Жизнь прекрасна», — написал Кроос на своей странице в «Инстаграме» и прикрепил к посту фотографию с младенцем на руках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Life is beautiful Публикация от Toni Kroos (@toni.kr8s) 26 Мар 2019 в 9:22 PDT

Кроос и Фарбер вступили в брак в 2015 году. Супруги воспитывают двоих детей — пятилетнего сына Леона и двухлетнюю дочь Амели. Напомним, с 2015 года Кроос управляет собственным благотворительным фондом, который помогает детям с серьёзными проблемами со здоровьем.

Кроос выступает в составе мадридского «Реала» с 2014 года. В нынешнем сезоне немецкий футболист принял участие в 21 матче в чемпионате Испании и отдал 3 результативные передачи.