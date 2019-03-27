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Бразилия обыграла Чехию: видео голов

Бразилия обыграла Чехию: видео голов
07:59 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Дубль Жезуса помог Бразилии одержать волевую победу в матче с Чехией.

Сборная Бразилии в товарищеском матче обыграла национальную команду Чехии со счётом 3:1. Встреча состоялась в Праге на стадионе «Эден». Обслуживал матч румынский арбитр Овидиу Хацеган, которому помогали Октавьян Шовре и Себастьян Георге.

Счёт был открыт на 37-й минуте. Автором гола стал Давид Павелка. В начале второго тайма равновесие восстановил Роберто Фирмино. На 83-й минуте гостей вывел вперёд Габриэл Жезус. Результативной передачей в этом эпизоде отметился Давид Нерес. Окончательный счёт на 90-й минуте забил Жезус, оформив дубль.

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Сборная Бразилии продолжает подготовку к домашнему Кубку Южной Америки, который пройдёт с 14 июня по 7 июля. Бразильцы выступят в группе А вместе с национальными командами Боливии, Венесуэлы и Перу.

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Сборная Бразилии, Сборная Чехии, Евро-2020, Новости футбола.
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