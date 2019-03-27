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Моуриньо может трудоустроиться в новом чемпионате

Моуриньо может трудоустроиться в новом чемпионате
12:45 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Португальский тренер Жозе Моуринью может возглавить «Монако».

Бывший главный тренер «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может стать главным тренером одного из клубов чемпионата Франции. Как сообщает L'Equipe, существует вероятность, что португальский специалист возглавит «Лион» или «Монако», в составе которого выступает полузащитник сборной России Александр Головин.

Ранее сам Моуринью заявлял, что хочет вернуться к тренерской работе не раньше лета 2019 года. Последним местом работы португальца был «Манчестер Юнайтед», который он покинул в декабре прошлого года.

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«Монако» под руководством Леонарду Жардима после 29 сыгранных матчей занимает в турнирной таблице чемпионата Франции 16-е место, находясь в восьми очках от зоны вылета. «Лион», набрав 57 баллов, идёт третьим.

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Жозе Моуринью, Лига 1, ФК Монако, Новости футбола.
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