Испанцы посвятили победу над Мальтой Луису Энрике и его семье

Новости спорта: Футболисты поддержали тренера в связи с его семейных проблем.

Футболисты сборной Испании Серхио Рамос, Альваро Мората и Марко Асенсио, комментируя победу над Мальтой в матче квалификации Евро-2020, посвятили этот результат главному тренеру команды Луису Энрике.

Матч группы F проходил на поле Национального стадиона Та-Кали и завершился победой испанцев со счетом 2:0. Энрике не присутствовал на игре "по семейным обстоятельствам". На данный момент неизвестно, что именно произошло в семье специалиста, однако футболисты после игры в один голос заявили, что эта победа — для их тренера и его родных.

"Это была непростая ситуация для всей команды, несмотря на то, что у тренера были личные проблемы. Мы посвящаем эту победу ему и его семье. Мы сделали то, что и должны были сделать. Мы семья, поэтому переживаем личные проблемы каждого, как собственные", — сказал Рамос.

"Мы хотим побеждать всегда, но сегодня у нас была особая мотивация. Мы хотели победить для нашего тренера, который заслуживает этого. Мы будем с ним до конца", — заявил Мората, забивший оба гола в этой встрече.

"Когда тренера нет рядом, это ощущается. Вся команда поддерживает его. Эта победа для него", — подчеркнул Асенсио.