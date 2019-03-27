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Сачко: Полтаву буду помнить всегда

Сачко: Полтаву буду помнить всегда
14:58 Сегодня Телеграф ФК Ворскла

Новости спорта: Наставник поблагодарил «Ворсклу» за сотрудничество.

В среду «Ворскла» объявила о прекращении сотрудничества с тренером Василием Сачко, который проработал с командой 5 лет и 9 месяцев.

«Полтаву буду помнить всегда. Здесь прошли действительно лучшие годы моей футбольной карьеры. Многое можно вспомнить, но точно не буду этого делать сегодня. Есть время для самоанализа, нужно немного отдохнуть. Прежде всего, хочу сказать большое спасибо руководителям клуба - Константину Жеваго, Роману Черняку, Олегу Лысаку, с которыми мы совместно решали самые высокие задачи, стоявшие перед нами в различных турнирах».

«Я очень горжусь тем, что мне пришлось работать с настоящими профессионалами. Это же касается и парней в команде, и обслуживающего персонала, и моих помощников, на которых всегда можно было положиться в трудный момент. Уверен, за время, мне было доверено руководить тренировочным процессом «Ворсклы», сделано немало. Буду счастлив, если мой преемник об этом когда-то вспомнит хотя бы одной строкой».

Официально: Сачко покинул Ворсклу

«Низкий поклон всем, кто был рядом с командой в годы моего тренерства: ребятам из 22-го сектора, Автофанам, всем, кто при любой погоде ходит на трибуны нашего стадиона поддержать команду. Уезжая из Полтавы, которая по праву носит звание Духовной столицы Украины, оставляю здесь частичку своего сердца, и обещаю обязательно вернуться», - сказал Сачко.

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ФК Ворскла, Новости спорта, Василий Сачко.
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