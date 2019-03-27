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Как Мораес отреагировал на скандал с натурализацией

Как Мораес отреагировал на скандал с натурализацией
15:39 Сегодня Телеграф Канал футбол Фото: ФФУ

Новости спорта: Футболист вернулся из сборной и готовится к матчу УПЛ против Александрии.

Нападающий донецкого Шахтера и сборной Украины Жуниор Мораес, который недавно получил украинский паспорт и был натурализован для выступлений за национальную сборную, спокойно отнесся к сообщениям о том, что Федерации футбола Португалии и Люксембурга обратились в УЕФА с протестом по поводу его участия в матчах отбора Евро-2020.

Мораес обвиняется в том, что якобы не имел права играть за команду, поскольку не жил непрерывно на территории Украины в течение пяти лет, как того требуют регламентные нормы. Из-за этого сине-желтым могут грозить два технических поражения.

От официальных комментариев на этот счет сам футболист отказался, однако заявил, что история с «неправильной натурализацией» никак на него не повлияла. Жуниор вернулся в Украину из Люксембурга и вместе с другими сборниками Шахтера присоединился к своему клубу, который готовится к предстоящему матчу чемпионата против Александрии.

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Ране эту ситуацию прокомментировал генеральный директор ФФУ Юрий Записоцкий.

Напомним, что в сегодняшнем спарринге против Олимпика Мораес участия не принимал, получив паузу в тренировочном режиме от Паулу Фонсеки.

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Сборная Украины, ФФУ, Новости футбола, Жуниор Мораес.
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