Икарди может вернуться в сборную Аргентины

Новости спорта: Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони очертил круг кандидатов на роль центрфорварда в его команде.

Лионель Скалони после вымученной победы в товарищеском матче над Марокко заявил, что в резерве сборной Аргентины есть достаточно классных нападающих.

"Мне очень нравится Лаутаро Мартинес, — сказал Скалони на пресс-конференции. — Но он не единственный вариант. У нас есть Агуэро, Икарди, Бенедетто, которые вернутся в команду. У всех из них есть шансы поехать на Копа Америка в Бразилии".

Перечисляя кандидатов на поездку на турнир, который пройдет с 14 июня по 7 июля, Скалони не назвал Игуаина, с которым у него имеется личная неприязнь.

Мауро Икарди, чье потенциальное участие в Копа Америка было под угрозой из-за отсутствия игровой практики в Интере, после 40 дней простоя вернулся к тренировкам, и во вторник уже провел полноценное занятие с первой командой.