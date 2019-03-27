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Ващук: Любой матч Шахтера и Динамо можно назвать финальным

Ващук: Любой матч Шахтера и Динамо можно назвать финальным
19:59 Ср, 27 Март 2019 Телеграф terrikon.com

Новости спорта: Экс-защитник "Динамо" Владислав Ващук считает, что Александра Хацкевича не стоит увольнять даже в случае неудачи в четвертьфинальном противостоянии КУ против "Шахтера".

"Любой матч, в котором встречаются "Шахтер" и "Динамо", можно назвать финальным. Эта встреча, как правило, подводит итог подготовки команд, показывает, кто лучше организован, кто провел более удачную трансферную кампанию. Поэтому вне зависимости о того, какие места команды занимают в турнирной таблице чемпионата или на какой стадии кубка встречаются, матч "Шахтер" - "Динамо" - это финал. Этот четвертьфинал Кубка достоин финала.

Читая прессу, складывается мнение, что его после каждого поединка отправляют в отставку. Какая сейчас атмосфера царит именно в президентской ложе "Динамо" я не знаю, поэтому сложно сказать.

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Я не думаю, что стоит акцентировать внимание перед поединком именно в отношении главного тренера. Это футбол. И если команда сыграла неудачно, то нельзя сразу кого-то убирать или срочно кого-то покупать. Тем более, в данном матче встречаются два гранда украинского футбола".

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, Александр Хацкевич, Владислав Ващук, Новости футбола.
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