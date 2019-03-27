Морозюк сравнил чемпионаты Украины и Турции

Новости спорта: Футболисту нравится выступать в чемпионате Турции.

Защитник "Динамо" Николай Морозюк как минимум до конца сезона на правах аренды будет выступать за турецкий "Ризеспор". Пока игроку все очень нравится.

"Даже за тот короткий период, что я здесь, жалею, почему я раньше этого не сделал. Прошло 2,5 месяца...Там ты себя чувствуешь футболистом. Если сравнивать с Украиной, то Турция - это дорогой солидный фейерверк, а Украина - бенгальский огонь. Не знаю, как в европейских чемпионатах, но уровень Турции - солидный".

"Пока это аренда, только 5 месяцев. Почему ушел из "Динамо"? Игровая практика - это первое. Для меня это перезагрузка", - сказал Морозюк в интервью шоу Бомбардир.