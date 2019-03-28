Морозюк не хочет возвращаться в чемпионат Украины

Новости спорта: Защитник "Динамо" Николай Морозюк сейчас на правах аренды выступает за турецкий "Ризеспор", и игрок всем доволен, поэтому рассчитывает оставаться и дальше вне киевской команды.

"Это новый этап в моей жизни, такой практики у меня не было, играл всегда в Украине. Мне интересно, и я не знаю, как сложится, но говорю честно - я не хочу возвращаться в Украину".

"Я игрок "Динамо" Киев, у меня контракт. Это клуб, благодаря которому я стал футболистом, но даже имея контракт, я возвращаться не хочу. Нет интереса играть в чемпионате Украины. Может быть, через неделю-две это пройдет, но пока так", - сказал Морозюк в интервью шоу Бомбардир.

В нынешнем сезоне чемпионата Турции Морозюк провел 7 матчей.