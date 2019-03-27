Новости спорта: Сегодня, 27 марта, форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду прибыл в Барселону.

По информации RAC1, 34-летний нападающий "старой синьоры" вернулся в Испанию, чтобы пройти дополнительное медобследование травмированного правого бедра, повреждение которого он получил в составе сборной Португалии в матче отборочного турнира к чемпионату Европы—2020 против национальной команды Сербии.

Ранее Роналду уже сообщил, что на восстановление ему понадобится не более двух недель. Из-за травмы он должен будет пропустить ближайшие три матча в чемпионате Италии против "Эмполи", "Кальяри" и "Милана".

В Испании Роналду выступал за "Реал". В период с 2009 по 2018 год в составе мадридцев он забил 450 мячей в 438 играх.