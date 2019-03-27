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Заря и Мариуполь в контрольном матче сыграли вничью

Заря и Мариуполь в контрольном матче сыграли вничью
18:18 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Заря

Новости спорта: Товарищеская встреча команд Премьер-лиги завершилась со счетом 2:2.

Заря и Мариуполь сыграли вничью в товарищеском матче во время паузы в чемпионате Украины. Луганчане повели в счете в середине второго тайма, но упустили победу после гола Федорчука с пенальти.

Заря - Мариуполь 2:2

Голы: Будковский, 53, Литвин, 62 – Мишнев, 30, Федорчук, 74 (с пенальти).

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Заря: Махарадзе (Фелипе, 46), Каменюка (Сухарь, 70), Литвин (Белый, 70), Чечер (Вернидуб, 70), Тымчик (Чайковский, 46), Казаков, Силас, Матеус (Иванович, 80), Хомченовский (Урата, 80), Кабаев (Кочергин, 80), Будковский (Леонардо, 80).

Мариуполь: Гальчук, Горбунов (Демири, 70), Чоботенко, Яворский (Дава, 46), Кирюханцев, Игнатенко, Пихаленок (Мишнев, 14), Федорчук (Белоконь, 84), Полегенько, Зубков, Чурко (Коробенко, 78).

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