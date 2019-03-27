УЕФА открыл дело против сборной Украины по поводу Мораеса

Новости спорта: Будет рассмотрена правомочность участия Жуниора Мораеса в матчах сборной Украины.

После протеста, поданного федерациями футбола Люксембурга и Португалии, УЕФА возбудил дисциплинарное производство в соответствии со статьей 55 Дисциплинарного регламента УЕФА. Будет рассмотрена правомочность участия украинского игрока Жуниора Мораеса в отборочных матчах Евро-2020.

Протест был подан в Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА, который примет решение по этому вопросу на одном из своих следующих заседаний. Дата рассмотрения пока не сообщается.

Жуниор Мораес принимал участие в матчах сборной Украины против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1), которые состоялись 22 и 25 марта 2019 года соответственно.

Сам футболист сказал по поводу ситуации со своей натурализацией: «Все нормально. В ФФУ все проверили». Но если натурализация Мораеса окажется незаконной, сборной Украины могут засчитать технические поражения в матчах с Португалией и Люксембургом.