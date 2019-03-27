Скачать
Четверг, 28.03.2019
Днепр сыграет с Донбассом в финале плей-офф УХЛ
Днепр сыграет с Донбассом в финале плей-офф УХЛ
Ломаченко по-прежнему интересен бой с Гарсией
Ломаченко по-прежнему интересен бой с Гарсией
Мораес прокомментировал скандал вокруг матчей с Португалией и Люксембургом
Мораес прокомментировал скандал вокруг матчей с Португалией и Люксембургом
"Химик" и "Днепр" добыли победы в первых матчах плей-офф Суперлиги
"Химик" и "Днепр" добыли победы в первых матчах плей-офф Суперлиги

УЕФА открыл дело против сборной Украины по поводу Мораеса

УЕФА открыл дело против сборной Украины по поводу Мораеса
20:40 Ср, 27 Март 2019 Телеграф sport.ua

Новости спорта: Будет рассмотрена правомочность участия Жуниора Мораеса в матчах сборной Украины.

После протеста, поданного федерациями футбола Люксембурга и Португалии, УЕФА возбудил дисциплинарное производство в соответствии со статьей 55 Дисциплинарного регламента УЕФА. Будет рассмотрена правомочность участия украинского игрока Жуниора Мораеса в отборочных матчах Евро-2020.

Протест был подан в Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА, который примет решение по этому вопросу на одном из своих следующих заседаний. Дата рассмотрения пока не сообщается.

Мораес прокомментировал скандал вокруг матчей с Португалией и Люксембургом

Жуниор Мораес принимал участие в матчах сборной Украины против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1), которые состоялись 22 и 25 марта 2019 года соответственно.

Сам футболист сказал по поводу ситуации со своей натурализацией: «Все нормально. В ФФУ все проверили». Но если натурализация Мораеса окажется незаконной, сборной Украины могут засчитать технические поражения в матчах с Португалией и Люксембургом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, ФФУ, Футбол, Евро-2020, Новости футбола, Жуниор Мораес, Сборная Люксембурга, Отбор на Евро-2020, Люксембург - Украина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УЕФА открыл дело против сборной Украины по поводу Мораеса
02 Ломаченко по-прежнему интересен бой с Гарсией
03 Роналду пропустит 2 недели
04 Днепр сыграет с Донбассом в финале плей-офф УХЛ
05 Кейн хочет попробовать себя в американском футболе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь