Мораес прокомментировал скандал вокруг матчей с Португалией и Люксембургом

Новости спорта: Форвард Жуниор Мораес уверен, что не будет никаких проблем.

Нападающий донецкого Шахтера и сборной Украины Жуниор Мораес, который недавно получил украинский паспорт и был натурализован для выступлений за национальную сборную, не переживает из-за скандала, связанного с его натурализацией.

"Я думаю, все нормально. В Федерации все проверили, прежде чем я вышел играть за сборную Украины", — заявил форвард изданию segodnya.ua.

Напомним, Федерации футбола Португалии и Люксембурга обратились в УЕФА с протестом по поводу участия Мораеса в матчах отбора Евро-2020.

Мораес обвиняется в том, что якобы не имел права играть за команду, поскольку не жил непрерывно на территории Украины в течение пяти лет, как того требуют регламентные нормы. Из-за этого сине-желтым могут грозить два технических поражения.

Бразилец получил украинское гражданство 18 марта, был вызван в сборную 19 числа, 22 марта вышел на замену в матче против Португалии (0:0), а 25 марта впервые сыграл в основе национальной сборной – против Люксембурга (2:1).

Сборная Украины после 2 туров с 4 очками возглавляет группу В. Следующий поединок команда Андрея Шевченко проведет 7 июня против Сербии, а 10 июня снова встретится с Люксембургом.