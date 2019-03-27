Международный кубок чемпионов: расписание матчей

Сегодня, 27-го марта, стало известно расписание матчей Международного кубка чемпионов 2019 года.
16 июля: "Рома" — "Гвадалахара"
17 июля: "Арсенал" — "Бавария"
20 июля: "Манчестер Юнайтед" — "Интер"
20 июля: "Бенфика" — "Гвадалахара"
20 июля: "Арсенал" — "Рома"
20 июля: "Бавария" — "Реал"
21 июля: "Ювентус" — "Тоттенхэм"
23 июля: "Реал" — "Арсенал"
23 июля: "Бавария" — "Милан"
23 июля: "Гвадалахара" — "Атлетико"
24 июля: "Ювентус" — "Интер"
24 июля: "Рома" — "Бенфика"
25 июля: "Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед"
26 июля: "Реал" — "Атлетико"
28 июля: "Милан" — "Бенфика"
3 августа: "Манчестер Юнайтед" — "Милан"
4 августа: "Тоттенхэм" — "Интер"
10 августа: "Атлетико" — "Ювентус"
Игры турнира пройдут в США, Азии и Европе.