Кейн хочет попробовать себя в американском футболе

Новости спорта: Футболист Гарри Кейн планирует перейти в американский футбол через 10 лет.

Нападающий сборной Англии и Тоттенхэма Гарри Кейн заявил, что хотел бы попробовать себя в американском футболе, после завершение футбольной карьеры.

"У меня действительно присутствует желание поиграть в NFL. Это то, чего хотел бы попробовать через 10-12 лет, после завершения футбольной карьеры. Я всегда хотел и хочу быть лучшим. Даже скачивая игру на телефон, думаю о том, могу ли быть лучшим в мире.

Если вы выступали в английской Премьер-лиге, на чемпионате мира, а после — в NFL, вас бы считали одним из величайших спортсменов в истории", - сказал Кейн.

В текущем сезоне Кейн сыграл за Тоттенхэм 33 матча, забил 22 гола и отдал 9 голевых передач.