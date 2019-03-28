Фигу: Абсолютно точно Серхио Рамос заслуживает Золотой мяч

Новости спорта: Экс-полузащитник мадридского Реала Луиш Фигу поделился мнением об игре капитана "бланкос" Серхио Рамоса.

В прошлом году главную индивидуальную награду года получил полузащитник Реала Лука Модрич.

Бывший футболист Реала Луиш Фигу поделился мнением о том, что и капитан Реала Серхио Рамос заслужил на эту награду.

"Абсолютно точно Серхио Рамос заслуживает получить Золотой мяч", — начал Фигу в интервью Marca. — "Быть защитником — это почти как быть вратарем, выиграть эту награду намного сложнее, но Паоло Каннаваро сумел это сделать. Конечно, это зависит от момента, от года, но то, что своим качеством игры Рамос заслужил награду — совершенно точно".