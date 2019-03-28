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ФФУ о деле Мораеса: Просим болельщиков сохранять спокойствие

ФФУ о деле Мораеса: Просим болельщиков сохранять спокойствие
09:39 Сегодня Телеграф ФФУ Фото: ФФУ

Новости спорта: Генсек ФФУ заявил, что эксперты УЕФА подтвердили законность приглашения Мораеса.

Генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Записоцкий подтвердил факт обращения сборных Португалии и Люксембурга в УЕФА по поводу правомочности приглашения в национальную команду Украины Жуниора Мораеса.

Утверждается, что игрок якобы не имел права получать гражданство Украины и не мог быть заявлен за сборную.

«Федерации футбола Португалии и Люксембурга подали в УЕФА протест по поводу неправомочного участия в матчах Жуниора Мораеса. УЕФА открыл дисциплинарное дело, а у ФФУ теперь есть время пояснить свою позицию. Во время приглашения Мораеса мы проанализировали все аспекты получения игроком гражданства Украины».

«Были проведены консультации с экспертами ФИФА и УЕФА, которые подтвердили правомочность приглашения Мораеса в сборную. Так что просим болельщиков сохранять спокойствие до вынесения УЕФА окончательного решения», - сказал Записоцкий.

В худшем случае Украине могут грозить два технических поражения.

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