УЕФА намерен установить потолок цен на гостевые билеты

Новости спорта: УЕФА планирует установить потолок цен на гостевые билеты в еврокубках.

Союз европейских футбольных ассоциаций намерен установить потолок цен на гостевые билеты в матчах еврокубковых турниров.

Вопрос будет поставлен на голосование комитетом по клубным соревнованиям УЕФА, заседание которого состоится 14 мая, сообщает XSport.

В этом плане характерной является ситуация с билетами на игры "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед". Клубы запросили непомерно большие цены для болельщиков гостей в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Каталонцы выставили ценник в 120 евро на билеты для фанатов гостей. Руководство "МЮ" в ответ подняло цены для фанатов "Барселоны" и пообещало компенсировать своим болельщикам часть суммы за билеты на игру в Испании.