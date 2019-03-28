Сульшер: Это работа, о которой я всегда мечтал

Новости спорта: Норвежский специалист подписал соглашение на три года.

Уле-Гуннар Сульшер, который сегодня, 28 марта, был утверждён в должности главного тренера «Манчестер Юнайтед», поделился эмоциями после подписания контракта с клубом на три года.

«С первого дня после приезда я чувствовал себя здесь как дома. Для меня было честью быть игроком „Манчестер Юнайтед“, а затем начать здесь свою тренерскую карьеру. Последние несколько месяцев были фантастическим опытом, и я хочу поблагодарить всех тренеров, игроков и сотрудников за проделанную работу. Это работа, о которой я всегда мечтал, и я очень рад возможности долгое время тренировать клуб и надеюсь на дальнейший успех, которого заслуживают наши удивительные болельщики», — цитирует Сульшера пресс-служба «МЮ».

Под руководством Сульшера «Манчестер Юнайтед» провёл в чемпионате Англии 13 матчей, в которых одержал 10 побед, два раза сыграл вничью и лишь однажды проиграл. Кроме того команда в Лиге чемпионов выбила из турнира «ПСЖ» и вышла в четвертьфинал еврокубка.