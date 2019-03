Официально. Сульшер подписал с МЮ новый контракт

«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с наставником Оле-Гуннаром Сульшером, чей договор истекал по итогам нынешнего сезона.

Новый контракт рассчитан на 3 года.

Сульшер в конце минувшего года заменил в МЮ уволенного Жозе Моуриньо, а сперва ожидалось, что тренер придет в команду на временной основе, а летом клуб подпишет более статусного специалиста.

Однако успехи Сульшера вынудили руководство продлить с ним соглашение.

Ole’s at the wheel! We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as #MUFC manager.

— Manchester United (@ManUtd) 28 марта 2019 г.