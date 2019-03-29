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Экс-тренер Барселоны получил мячом по лицу от тренера сборной Парагвая (Видео)

Экс-тренер Барселоны получил мячом по лицу от тренера сборной Парагвая (Видео)
18:41 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Херардо Мартино ответил на это улыбкой

Эпизод произошел во время товарищеского матча между Мексикой и Парагваем. Бывший тренер "Севильи", а ныне коуч Парагвая Эдуардо Бериссо ударил по мячу, который попал точно в голову наставнику мексиканцев Херардо Мартино. Мартино после эпизода улыбнулся.

Команда Мартино выиграла матч со счетом 4:2. В "Барселоне" Мартино проработал в сезоне-2013/2014. Команда выиграла лишь Суперкубок Испании-2013.

Барселона повесила ценник на Коутиньо

 
 
 
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Mexico coach 'Tata' Martino takes ball to the face from Paraguay boss's boot

Публикация от Football Soccer Futbol (@rldesignz)

Каталонская "Барселона" окончательно отказалась от трансфера Гризманна.

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Футбол, Видео, Сборная Мексики, Новости футбола, Херардо Мартино.
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