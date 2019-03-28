Генсек ФФУ вылетел в штаб-квартиру УЕФА в связи с делом Мораеса

Новости спорта: Генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Записоцкий вчера вылетел в штаб-квартиру УЕФА, которая расположена в швейцарском Ньоне.

Связано это с так называемым "делом Мораеса". Напомним, что Федерации футбола Люксембурга и Португалии подали жалобы в УЕФА из-за участия форварда "Шахтера" в матчах с ними, настаивая, что он не имел права участвовать в этих играх.

Мораес получил украинский паспорт лишь за несколько дней до матча с португальцами, но представители ФФП и ФФЛ утверждают, что он не прожил в Украине необходимые пять лет без перерыва, как это прописано в законе.

Ранее сообщалось, что Португалия и Люксембург будут требовать аннулировать результаты матча со сборной Украины (0:0 и 1:2 соответственно) и засчитать нашей сборной техническое поражение.