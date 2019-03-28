Хацкевич о подготовке Динамо ко второй части чемпионата Украины

Новости спорта: Главный тренер Динамо Александр Хацкевич в преддверии возобновления чемпионата после международной паузы рассказал о состоянии футболистов, которые прибыли с национальных сборных.

"Все игроки вернулись в расположение клуба в хорошем настроении. Разве что только Вербич говорит, что во втором матче на своем поле его сборная должна была выигрывать. Но это уже вопросы сборных. Главное, что настроение у всех хорошее. Пока не все могут принять участие в тренировке, есть повреждение у Тамаша Кадара, но основная часть игроков здоровы. Не все получили игровое время, но таким было решение тренеров сборных, нужно уважать их мнение", — отметил Хацкевич в комментарии пресс-службе Динамо.

В среду, 4-го апреля, Динамо предстоит выезд в Запорожье на матч с Зарей. Белорусский специалист прокомментировал подготовку команды к грядущему поединку, а также недавнюю победу над подопечными Юрия Вернидуба (5:0).

"В первую очередь, мы дали игрокам отдохнуть. У нас был тяжелый график игр, когда мы участвовали и в еврокубках, и в чемпионате. Кто-то провел за этот период десять матчей, кто-то меньше. В ближайшие дни мы определим, кто сейчас в каком состоянии. У нас будет и по две тренировки в день, на воскресенье запланирована двухсторонка. С сегодняшнего дня мы начинаем готовиться ко второй части чемпионата".

"Каждая игра — это отдельная история. Понятно, что поражение со счетом 0:5 является очень болезненным для соперника. У них будет запредельный настрой реабилитироваться перед своими болельщиками. У них есть свои задачи, у нас — свои".

Через несколько дней после матча с Зарей Динамо сыграет в 1/4 финала Кубка Украины в Харькове против Шахтера. Хацкевич считает, что в физические кондиции его подопечных на достаточно хорошем уровне, чтобы провести два матча в неделю.

"Мы двигаемся от игры к игре. На протяжении следующей недели нам вновь предстоит провести два матча, но к этому графику, как показали игры и в еврокубках, и в чемпионате, команда готова. Самое главное — чтобы все подошли в хорошем состоянии к первой игре, как в психологическом плане, так и в функциональном".

Также главный тренер Динамо прокомментировал восстановление Артема Беседина и Франа Соля от своих повреждений.

"Артем уже вышел на поле, у него начинается беговая работа. Франу пока еще рано. Я надеюсь, что мы еще увидим обоих на поле в этом сезоне", — подытожил Хацкевич.