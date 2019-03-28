Игуаин завершил международную карьеру

Новости спорта: Гонсало Игуаин объявил об уходе из национальной команды Аргентины.

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин, выступающий на правах аренды за "Челси", объявил об уходе из сборной Аргентины.

"Мой цикл в сборной подошёл к концу. Я уже поговорил с Лионелем Скалони и объяснил свою позицию. Я принял решение, и, думаю, оно правильное. Теперь хочу наслаждаться свободным временем и проводить его со своей семьёй", — приводит слова 31-летнего нападающего Fox Sports.

В составе сборной Аргентины Игуаин сыграл 75 матчей. В них он отметился 31 результативным ударом и 13 голевыми передачами. В составе национальной команды нападающий дебютировал в матче квалификации чемпионата мира 2010 года с Перу. В той же игре он забил свой первый гол в составе "альбиселесте".