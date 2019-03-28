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Бавария перебила предложение Барселоны по де Лигту

Бавария перебила предложение Барселоны по де Лигту
22:32 Чт, 28 Март 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Бавария настроена решительно в борьбе за защитника Акяса Матайса де Лигта.

Будущее защитника "Аякса" Матайса де Лигта всё ещё остаётся неопределённым.

Как информирует sport.es, фаворитом в борьбе за 19-летнего игрока до недавнего времени считалась "Барселона". Этому способствовали хорошие отношения каталонцев с амстердамским клубом, а также желание футболиста продолжить карьеру именно на "Камп Ноу". Однако помешать этому трансферу может "Бавария", которая также заинтересована в услугах голландца. При этом сумма, предлагаемая мюнхенским клубом, существенно превышает заявленную ставку "сине-гранатовых".

Бавария обновила свой трансферный рекорд

В нынешнем сезоне в 42 матчах за "Аякс" де Лигт стал автором четырёх результативных ударов, а также двух голевых передач. Трансферная стоимость защитника составляет € 70 млн.

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ФК Бавария, ФК Барселона, ФК Аякс, Футбол, Новости футбола, Матайс де Лигт.
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