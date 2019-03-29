Легендарный австралиец Кэхилл завершил карьеру

Новости спорта: Австралийский футболист Тим Кэхилл решил повесить бутсы на гвоздь.

Австралийский нападающий Тим Кэхилл объявил о завершении своей карьеры в качестве футболиста после истечения срока контракта с индийским клубом Джамшедпур, который подходит к концу в этом месяце.

«Сейчас я нахожусь в преклонном для футбола возрасте. Мне бы хотелось продолжать выступления, но я интересуюсь телевидением. Тренерская работа определенно будет на горизонте», — цитирует Кэхилла Futaa.com.

За время карьеры Кэхилл выступал за английские Миллуолл и Эвертон, Нью-Йорк Ред Буллз из США, китайские Шанхай Шеньхуа и Ханчжоу Гринтаун, австралийский Мельбурн Сити, а также за индийский Джамдешпур.

Кэхилл является одним из главных игроков в составе сборной Австралии, за которую он провел 107 матчей и забил 50 голов, являясь ее лучшим бомбардиром.

39-летний игрок принял участие в четырех чемпионатах мира, последний из которых состоялся в 2018 году в России.