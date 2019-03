Болельщики каталонской Барселоны определили лучший гол в истории клуба. Его автором стал Лионель Месси.

Аргентинец забил гол в ворота Хетафе в полуфинале Кубка Испании 2006/07 с Хетафе.

And the Barça Best Goal Ever is.... pic.twitter.com/MMhis02OZg

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 28 марта 2019 г.