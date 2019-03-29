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Федецкий скептически отреагировал на натурализацию Мораеса

Федецкий скептически отреагировал на натурализацию Мораеса
09:55 Сегодня Телеграф Футбум

Новости спорта: Экс-защитник сборной Артем Федецкий против приглашения иностранных игроков в национальную команду.

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий рассказал о своем отношении к натурализации.

«Мораес получил паспорт, но без решения главного тренера сборной он бы не получил вызов. Еще раньше я общался с Шевченко на счет Марлоса. Мое мнение и тогда, и сейчас остается неизменным. В сборной должны играть украинцы. Не надо натурализовать.

Тот же Роман Зозуля. Он украинец. Ну поставили играть Марлоса. Ярмола травмирован, но Цыганков сидит. Уже за ним бегают хорошие клубы Европы, а в сборной он сидит. А играют люди из другой страны с украинским паспортом. Это неправильно однозначно. Надо закрывать эту лавочку.

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Это сборная Украины, а не клуб, где можно все делать в своих интересах. У нас достаточно много классной молодежи, с которой надо работать. Результат? Это уже совсем другой вопрос.

Если вы хотите результат, да, можно натурализовать 11 игроков из других стран, но я считаю, что это будет неправильно. Украина всегда славилась хорошими игроками. Но важно иметь и патриотизм.

Только украинец понимает, что такое играть за свою страну».

Украина может получить технические поражения от Люксембурга и Португалии из-за Жуниора Мораеса.

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Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Артем Федецкий.
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