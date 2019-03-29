Тоттенхэм провел первую тренировку на новом стадионе

Футболисты Тоттенхэма провели первую тренировку на новом стадионе, сообщает официальный Твиттер клуба
В ней приняли участие игроки первой команды, включая тех, кто вернулся из национальных сборных.
В воскресенье, 24 марта, состоялся первый тестовый матч на новом стадионе между игроками молодежных команд U-18 Тоттенхэма и Саутгемптона. Хозяева поля выиграли со счетом 3:1.
Training today:— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 28 марта 2019 г.
#SpursNewStadium #COYS pic.twitter.com/aBADpm4xsp
Основная команда Тотенхэма впервые сыграет на новом стадионе 3 апреля в поединке против Кристал Пэлас.
Шпоры после 30 туров идут на 3-м месте в Премьер-лиге, опережая Арсенал на 1 очко и на 13 отставая от Манчестер Сити.