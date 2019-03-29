Пятов назвал главную проблему сборной Украины в матче с Люксембургом

Новости спорта: Голкипер сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал тяжелую победу над Люксембургом в отборе на Евро-2020.

Вратарь донецкого Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал прошедший матч отбора к Евро-2020 против Люксембурга (2:1). По словам кипера, игра получилась тяжелой, ведь бы психологическая усталость и существенное изменение состава.

«Повезло ли отыграться до перерыва? Без сомнения. По такой игре, не знаю, смогли бы ли мы забить за второй тайм два мяча. Отчасти [была усталость]. В матче с Люксембургом на поле в стартовом составе вышло пять новых футболистов. Больше была психологическая усталость», — сказал Пятов в интервью Zbirna.com.

Вратарь считает, что успех в следующих играх отбора с Сербией и Люксембургом дома существенно увеличит шансы сборной Украины на проход на Евро.

«Если помечтать, то максимальное количество очков в этих встречах заметно увеличит наши шансы на успех в отборе. Однако Люксембург продемонстрировал свою силу, а о Сербии я и не говорю, там много высококлассных европейских мастеров, ничья с португальцами тому подтверждением. Видно, что в нашей группе, каждая последующая игра будет на вес золота».

Следующий матч команда Шевченко проведет 7 июня против Сербии. На данный момент Украина лидирует в турнирной таблице группы В, имея в своем активе 4 очка.