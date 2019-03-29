Экс-футболист Динамо стал экспертом на ТВ во Франции

Новости спорта: Бывший игрок Динамо Бенуа Тремулинас подписал контракт с французским футбольным каналом.

Бывший защитник киевского Динамо Бенуа Тремулинас, который в феврале объявил о завершении карьеры, решил найти для себя новый вид деятельности.

Уже с 1 апреля француз приступит к работе футбольным консультантом телеканала L'Equipe. Об этом сообщает официальный сайт известного издания. Контракт Тремулинаса рассчитан на один год.

Примечательно, что 33-летний Бенуа уже успел принять участие в одном из шоу телеканала. Футболист рад, что у него появилась возможность высказывать свое мнение с экрана телевизора.

Напомним, за Динамо Тремулинас играл в 2013-2014 годах. Футболист провел в чемпионате Украины 10 матчей и отметился 3 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что в качестве телеэксперта выступал португальский тренер Жозе Моуринью.