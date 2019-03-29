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Пеллегрини рассказал о восстановлении Ярмоленко

Пеллегрини рассказал о восстановлении Ярмоленко
12:26 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Наставник лондонского Вест Хэма Мануэль Пеллегрини рассказал о сроках восстановления травмированных футболистов.

Украинский нападающий Вест Хэма Андрей Ярмоленко все еще восстанавливается после травмы ахилла, о чем сообщил главный тренер лондонцев Мануэль Пеллегрини.

«Выбывшие надолго из-за травм игроки, как Уилшир, Ярмоленко и Карлос Санчес, все еще продолжают свое восстановление. Энди Кэрролл продолжает сдавать медицинские тесты. Больше у меня новостей», — делится словами Пеллегрини с пресс-конференции официальный сайт Молотобойцев.

В начале прошлого месяца стало известно, что Ярмоленко не успеет восстановиться к концу текущего сезона.

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Украинец все еще продолжает восстановление после полученной в октябре травмы ахилла, сроки его точного возвращения на поле пока неизвестны.

Ярмоленко перешел в лондонский клуб летом прошлого года из дортмундской Боруссии за 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне украинский хавбек провел 10 встреч во всех турнирах за Вест Хэм, забив 2 гола и сделав 1 ассист.

На данный момент Молотобойцы находятся на 9-м месте турнирной таблицы АПЛ. Следующий матч Вест Хэм сыграет завтра против Эвертона, начало в 19:30.

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ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, Андрей Ярмоленко, Новости футбола.
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