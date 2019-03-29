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Ван дер Варт назвал своего фаворита Лиги чемпионов

Ван дер Варт назвал своего фаворита Лиги чемпионов
12:38 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Легендарный полузащитник Реала и Тоттенхэма Рафаэль ван дер Варт спрогнозировал победителя нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Экс-игрок "Тоттенхэма" Рафаэль ван дер Варт рассказал про выступления "Ливеоруля" в еврокубках и считает его фаворитом ЛЧ, а также вспомнил про свой бывший клуб.

- Я смотрю на выступление "Ливерпуля" и думаю, что он действительно прекрасно выглядит и имеет отличные шансы выиграть Лигу Чемпионов. А затем им сложно даются матчи с более слабыми командами.

При этом у мерсисайдцев большое количество футболистов высокого уровня, сочетающихся друг с другом. В таком случае зачем тратить столько денег?

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Кто выиграет Лигу Чемпионов в этом сезоне? Надеюсь, "Тоттенхэм". Но мне кажется, победит "Ливерпуль". Он очень силён, - цитирует ван дер Варта SkySports.

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Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Рафаэл ван дер Варт.
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