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Неймар оценил вклад Мбаппе в игру ПСЖ

Неймар оценил вклад Мбаппе в игру ПСЖ
14:17 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Звездный бразилец отдал должное молодому французу.

Форвард ПСЖ Неймар высоко оценил талант одноклубника Килиана Мбаппе. Бразилец считает, что в будущем французский нападающий станет одним из лучших футболистов мира.

«Мбаппе очень спокойный парень, всегда желающий пошутить. Да, он еще слишком юн, но для меня Килиан уже феномен», — цитирует Неймара Marca.

«Мбаппе может сделать большую карьеру и стать игроком еще лучше, чем он есть сейчас. Не сомневаюсь, что Килиан станет одним из величайших игроков в мировом футболе».

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Также Неймар заявил, что хочет продолжать побеждать, несмотря на все выигранные трофеи.

«Мне всего 27 лет, и у меня все еще есть несколько лет впереди. Очевидно, что до сих пор я достиг некоторых высот, но не хочу останавливаться на достигнутом».

В текущем сезоне Неймар провел 23 поединка за ПСЖ, отметившись 20 голами и 11 результативными передачами. На счету 20-летнего Мбаппе 35 матчей за французский гранд, в которых он забил 31 гол и отдал 15 ассистов.

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ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола, Килиан Мбаппе.
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