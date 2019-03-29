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Караваев успеет восстановится до матча против Динамо

Караваев успеет восстановится до матча против Динамо
14:36 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Капитан Зари Александр Караваев успеет восстановится от травмы, которую получил в матче сборной УКраины.

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб надеется, что Александр Караваев сумеет восстановиться и сыграть в матче 23-го тура УПЛ против Динамо. В матче против Люксембурга (2:1) защитник сборной Украины получил неприятную травму — рассечение возле колена.

«Сашу Караваева я вчера видел во время товарищеской встречи с Металлургом. Уверен, все будет хорошо. Доктора сборной и наши доктора сделали все возможное. Нужно время, чтобы эти рассечения затянулись. Напомню, что у него их два», — цитирует тренера официальный сайт Зари.

«Завтра он потихонечку приступит к работе, а дальше будем смотреть. Если сможет играть против Динамо, то хорошо. Если нет, то будем искать альтернативы. Но я верю в Сашу. Он боец. И сделает все, чтобы быть готовым к игре с Динамо».

Также Вернидуб рассказал о других игроках в лазарете клуба. У Артема Громова и Левана Арвеладзе микротравмы, но, возможно, они успеют восстановиться к ближайшему матчу. Богдан Михайличенко точно пропустит игру с Динамо из-за контрактных обязательств, хотя и у него есть повреждение.

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«Михайличенко в любом случае, как вы понимаете, пропустит игру с Динамо. Сейчас он восстанавливается после микротравмы и нужно приложить все усилия, чтобы к игре со Львовом он был готов. У Арвеладзе тоже микротравма – задняя поверхность бедра. Посмотрим, что будет дальше, и что скажут доктора, но надеюсь, что с завтрашнего дня он уже будет в общей группе. Что касается Артема Громова, то у него тоже микротравма и в общей группе он пока ещё не работает. Здесь многое зависит от него».

Заря находится на 4-м месте турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 32 очка после 22 туров. Следующий поединок команда Вернидуба проведет против Динамо в среду, 3 апреля. Начало в 18:30.

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ФК Заря, Юрий Вернидуб, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Александр Караваев.
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