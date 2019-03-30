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Пике: Месси - один из главных троллей, которых я знаю

Пике: Месси - один из главных троллей, которых я знаю
11:56 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Защитник Барселоны Жерар Пике высказался о чувстве юмора своего одноклубника, аргентинского нападающего Лионеля Месси.

"У нас есть чат в соцсети с эмблемой Барселоны. Я создал его, чтобы в команде была хорошая атмосфера. У Месси очень ироничный юмор, он часто шутит в чате. Он - один из главных троллей, которых я знаю",- приводит слова Пике Mundo Deportivo.

Месси в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 26 матчей, забив 29 голов и сделав 14 голевых передач. Пике принял участие в 26 поединках, отметился 4 голами и 3 ассистами.

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После 28 туров каталонский клуб занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, опережая ближайшего преследователя в лице Атлетико на 10 очков.

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Лионель Месси, Футбол, Жерар Пике, Новости футбола.
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