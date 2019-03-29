В сеть "слили" фото мяча Лиги чемпионов на следующий сезон

Новости спорта: В сети появилось несколько снимков футбольного мяча на следующий сезон Лиги чемпионов.

В интернете появились фото мяча Лиги чемпионов-2019/20. Он будет выполнен в стиле, похожем на нынешний мяч – цветной фон и орнамент в виде белых звезд. Традиционно на мяче будут красоваться логотипы Adidas и Лиги чемпионов УЕФА. Дизайнеры изменили насыщенный синий фон мяча на разноцвет.

Что касается технических характеристик мяча, то новый образец Adidas UEFA Champions League 2019/2020 такой же, как и его предшественник.

Напомним, ранее отец юного таланта Ювентуса Мойзе Кина рассказал курьезную историю. По словам отца футболиста, клуб задолжал ему два трактора.

В летнее трансферное окно Ювентус намерен серьезно усилить состав. Среди приоритетных целей - талантливый форвард Фиорентины.