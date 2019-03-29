Тоттенхэм провел первую тренировку на новом стадионе (Видео)

Новости спорта: Футболисты Тоттенхэма провели дебютную тренировку на своем новом стадионе стоимостью более 1 млрд долларов США.

В тренировочном процессе приняли участие все игроки первой команды.

Пресс-служба "шпор" решила отметить такое событие потрясающим роликом, в котором был показан дебютный выход футболистов на поле арены.

Накануне арену открыли матчем с участием молодежной команды. Первая команда Тоттенхэма впервые сыграет на нем 3 апреля в матче чемпионата Англии с Кристал Пэлас.

Напомним, новый стадион Тоттенхэма был построен рядом со старой ареной Уайт Харт Лейн. Изначально открытие нового стадиона "шпор" планировалось на 15 сентября прошлого года. Позже переезд несколько раз откладывался зз-за проблем при строительстве.