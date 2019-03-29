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Тоттенхэм провел первую тренировку на новом стадионе (Видео)

Тоттенхэм провел первую тренировку на новом стадионе (Видео)
15:34 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Футболисты Тоттенхэма провели дебютную тренировку на своем новом стадионе стоимостью более 1 млрд долларов США.

В тренировочном процессе приняли участие все игроки первой команды.

Пресс-служба "шпор" решила отметить такое событие потрясающим роликом, в котором был показан дебютный выход футболистов на поле арены.

Накануне арену открыли матчем с участием молодежной команды. Первая команда Тоттенхэма впервые сыграет на нем 3 апреля в матче чемпионата Англии с Кристал Пэлас.

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Напомним, новый стадион Тоттенхэма был построен рядом со старой ареной Уайт Харт Лейн. Изначально открытие нового стадиона "шпор" планировалось на 15 сентября прошлого года. Позже переезд несколько раз откладывался зз-за проблем при строительстве.

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