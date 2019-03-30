Главный скаут Шахтера о проблемах с подписанием бразильцев

Новости спорта: Директор скаутинговой службы Шахтера Жозе Боту рассказал о работе клуба на трансферном рынке Бразилии.

"Горняки" обратили свое внимание на футболистов из Бразилии 15 лет назад, и с тех пор в составе команды выступали 29 игроков из этой страны, на приобретение которых клуб потратил около 223 миллионов евро. Также руководство Шахтера продало 15 бразильцев, начиная с 2004 года. Чистая прибыль после перепродажи футболистов составила 267 миллионов евро.

"Шахтер хорошо известен в Бразилии, многие молодые игроки воспринимают его как хорошее начало для европейской карьеры. Если посмотреть на состав сборной Бразилии на последнем чемпионате мира, то пять игроков прошли через Шахтер. Очевидно, молодые бразильцы видят это и считают переход в этот клуб привлекательным".

"Шахтер, как и другие клубы, ищет в бразильских игроках то, чего нет в Европе. Это креативность, скорость, дриблинг. Обычно такие характеристики применимы к атакующим игрокам, но в Шахтере также выступали такие полузащитники, как Фред и Фернандиньо".

"Теперь Шахтер и другие клубы не из топ-лиг столкнулись с проблемами, которых не было 10-15 лет назад. Большие европейские клубы приобретали игроков не напрямую из Бразилии, а давали им перейти в Португалию или Украину и поиграть там несколько лет, прежде чем покупать их. Теперь же они обратили внимание на Бразилию, чем существенно подняли стоимость местных игроков. Результатом этого, к примеру, является стоимость Винисиуса Жуниора".

"Скаутинговая служба Шахтера состоит из восьми человек, и один из них постоянно живет в Бразилии. В его задачу входит просмотр матчей молодежных первенств и низших дивизионов, потому что поединки элитного дивизиона можно посмотреть и по телевизору. Он передает мне имена, я их мониторю, смотрю вживую. Если цена нас устраивает, то я связываюсь с тренером или президентом, который принимает окончательное решение. Мы стараемся покупать игроков до того, как они получают предложения от больших клубов, которые нам не по карману", – рассказал Боту в интервью Gazeta Esportiva.