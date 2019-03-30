Скачать
Суббота, 30.03.2019
Гвоздик - Нгумбу: анонс боя 31 марта
Гвоздик - Нгумбу: анонс боя 31 марта
Футбол. Расписание матчей 30 марта
Футбол. Расписание матчей 30 марта
Мейвезер готов вернуться на ринг: названы потенциальные соперники
Мейвезер готов вернуться на ринг: названы потенциальные соперники
Шпилька отказался от боя с Усиком
Шпилька отказался от боя с Усиком

Главный скаут Шахтера о проблемах с подписанием бразильцев

Главный скаут Шахтера о проблемах с подписанием бразильцев
13:41 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Директор скаутинговой службы Шахтера Жозе Боту рассказал о работе клуба на трансферном рынке Бразилии.

"Горняки" обратили свое внимание на футболистов из Бразилии 15 лет назад, и с тех пор в составе команды выступали 29 игроков из этой страны, на приобретение которых клуб потратил около 223 миллионов евро. Также руководство Шахтера продало 15 бразильцев, начиная с 2004 года. Чистая прибыль после перепродажи футболистов составила 267 миллионов евро.

"Шахтер хорошо известен в Бразилии, многие молодые игроки воспринимают его как хорошее начало для европейской карьеры. Если посмотреть на состав сборной Бразилии на последнем чемпионате мира, то пять игроков прошли через Шахтер. Очевидно, молодые бразильцы видят это и считают переход в этот клуб привлекательным".

Манчестер Сити намерен усилить состав экс-футболистом Шахтера

"Шахтер, как и другие клубы, ищет в бразильских игроках то, чего нет в Европе. Это креативность, скорость, дриблинг. Обычно такие характеристики применимы к атакующим игрокам, но в Шахтере также выступали такие полузащитники, как Фред и Фернандиньо".

"Теперь Шахтер и другие клубы не из топ-лиг столкнулись с проблемами, которых не было 10-15 лет назад. Большие европейские клубы приобретали игроков не напрямую из Бразилии, а давали им перейти в Португалию или Украину и поиграть там несколько лет, прежде чем покупать их. Теперь же они обратили внимание на Бразилию, чем существенно подняли стоимость местных игроков. Результатом этого, к примеру, является стоимость Винисиуса Жуниора".

"Скаутинговая служба Шахтера состоит из восьми человек, и один из них постоянно живет в Бразилии. В его задачу входит просмотр матчей молодежных первенств и низших дивизионов, потому что поединки элитного дивизиона можно посмотреть и по телевизору. Он передает мне имена, я их мониторю, смотрю вживую. Если цена нас устраивает, то я связываюсь с тренером или президентом, который принимает окончательное решение. Мы стараемся покупать игроков до того, как они получают предложения от больших клубов, которые нам не по карману", – рассказал Боту в интервью Gazeta Esportiva.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Месси назвал лучших футболистов мира
02 Футбол. Расписание матчей 30 марта
03 Виталий Кличко: Владимир не должен возвращаться в бокс ради денег
04 Украинский супертяж Тесленко завоевал первый чемпионский пояс
05 Гвоздик - Нгумбу: результаты взвешивания
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь