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Телеканалы Футбол 1/2 покажут чемпионскую развязку текущего чемпионата Бельгии

Телеканалы Футбол 1/2 покажут чемпионскую развязку текущего чемпионата Бельгии
16:38 Сегодня Телеграф footballua.tv

Новости спорта: В эфире телеканалов Футбол пополнение. Футбол 1/Футбол 2, кроме решающих баталий в чемпионатах Украины, Англии и Италии, будет транслировать решающие поединки чемпионской группы чемпионата Бельгии.

Выбор чемпионата Бельгии телеканалами Футбол не случаен. Там выступают многие украинские легионеры. Евгений Макаренко - в Андерлехте, Руслан Малиновский - в Генке, Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун - в Генте, Евгений Назарина - в Антверпене. Сейчас именно бельгийское первенство является лидером среди иностранных чемпионатов, которые делегируют футболистов в сборную Украины.

Бельгия — это чемпионат, где рождаются настоящие звезды мирового футбола. А с недавних пор — это чемпионат, в котором ярко вспыхивают и украинские футболисты.

- Уникальный случай — сразу шесть украинских футболистов будут бороться за золотые награды чемпионата Бельгии, - говорит директор телеканалов Футбол Александр Денисов. - Большинство из них — игроки сборной Украины. Это уже суперинтересно. А еще примеру формата проведения чемпионата Бельгии последовала наша Премьер-Лига, поэтому будет очень интересно увидеть борьбу в первой шестерке чемпионата Бельгии еще и с этого ракурса. Всем приятного просмотра!

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Первую трансляцию чемпионата Бельгии смотрите в субботу, 30 марта. Вашему вниманию матч Генк - Андерлехт. Начало трансляции на телеканале Футбол 2 - в 21.25. В воскресенье, 31 марта, в 18.55 на телеканале Футбол 1 прямая трансляция поединка Брюгге - Гент.

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Футбол, Новости футбола, Генк - Андерлехт.
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