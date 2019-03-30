Ривалдо: Мбаппе не стоит €280 млн

Новости спорта: Легендарный бразильский нападающий Ривалдо прокомментировал трансферные слухи, связанные с потенциальными покупками мадридского Реала.

46-летний экс-нападающий Барселоны и сборной Бразилии рассказал, что стоимость Килиана Мбаппе слишком завышена, а возможный приход Эдена Азара на Сантьяго Бернабеу пойдет только на пользу мадридскому Реалу.

"В эти дни я прочитал во французской прессе, что переезд Мбаппе в Реал может стоить 280 млн евро. Платить такую сумму за любого игрока — преувеличение. Даже Месси, Роналду и Неймар не стоят 280 миллионов", — приводит слова легендарного бразильца Betfair.

"Я не ставлю под сомнение его талант футболиста. Я просто говорю, что нет игрока, который бы оправдывал такие инвестиции. Но закон рынка — это то, что есть, и клубы с самым большим финансовым потенциалом напрягают свои силы, чтобы иметь лучших игроков в своей команде. Это обязательно произойдет с Реалом следующим летом после потери качества игры после ухода Криштиану Роналду".

"Азар в Реале? Это было бы невероятное подписание, без сомнений. Но не только потому, что он хорошо играет и потому что он звезда, а и потому, что он лидер. Вы видели, что он сделал с Бельгией на чемпионате мира? Он возьмет на себя эту роль и в Реале".