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Барселона продает защитника за €500 миллионов

Барселона продает защитника за €500 миллионов
10:51 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: «Барселона» определилась с трансферной стоимостью Юмтити.

«Барселона» повесила ценник на защитника Самуэля Юмтити, сообщает Goal.

Сумма отступных за 25-летнего игрока «сине-гранатовых» составляет € 500 млн. Однако, как информирует источник, каталонский клуб будет готов продать француза, если получит предложение в размере € 70 млн. На продажу чемпионов Испании подталкивают большая зарплата игрока и высокая степень травматичности.

В нынешнем сезоне Юмтити принял участие в 10 матчах в составе «Барселоны». В них он отметился 1 результативной передачей. В ходе сезона игрок потерял место в стартовом составе команды, проиграв конкуренцию соотечественнику — Клеману Лангле.

Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2023 года. В «Барселону» он перешёл два года назад из «Лиона».

Напомним, Месси назвал лучших футболистов мира.

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ФК Барселона, Ла Лига, Примера, Самуэль Юмтити.
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