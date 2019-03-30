Лидер Челси Азар близок к переходу в Реал

Новости спорта: Наставник Реала Зинедин Зидан сам решил перейдет ли Азар в королевский клуб.

Эден Азар хочет играть за Реал, и клуб испытывает соответствующее желание. Однако последнее слово в этом трансфере будет за Зинедином Зиданом, утверждает Marca.

Челси запрашивает за своего лидера 150 миллионов евро, несмотря на то, что контракт Эдена действует только до 2020 года. Зидану нужно будет проанализировать состав, чтобы решить, нужен ли ему бельгиец, способный затормозить прогресс Марко Асенсио.

Летом Реал готов потратить на трансферы около 500 миллионов евро. Кроме Азара, мадридцы могут серьезно потратиться на полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба и форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. При этом команду могут покинуть некоторые игроки, среди которых — Гарет Бэйл.

Тренер Челси Маурицио Сарри не уверен, останется ли Эден в клубе. Челси не сможет подписывать новых футболистов в два ближайших трансферных окна — клуб наказан из-за нарушений при подписании молодых игроков.