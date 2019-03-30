Рейтинг ФИФА: женская сборная Украины сохранила 24-е место

Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.
На счету сборной Украины 1714 очков. Лидируют американки (2101), второе место у немок (2072), на третье место поднялись англичанки (2049), опередив команду Франции (2043). Сборная Японии (1991) обошла команду Голландии (1967) и поднялась на седьмое место.
Первая десятка рейтинга женских команд ФИФА:
1 (1). США - 2101 очко;
2 (2). Германия - 2072;
3 (4). Англия - 2049;
4 (3). Франция - 2043;
5 (5). Канада - 2006;
6 (6). Австралия - 2003;
7 (8). Япония - 1991;
8 (7). Нидерланды - 1967;
9 (9). Швеция - 1962;
10 (10). Бразилия - 1944...
24 (24). Украина - 1714;
25 (25). Россия - 1713.
Напомним, Месси назвал лучших футболистов мира.