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Гвардиола назвал главные задачи Ман Сити на остаток сезона

Гвардиола назвал главные задачи Ман Сити на остаток сезона
01:55 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта: Главный тренер Ман Сити Хосеп Гвардиола намерен завоевать все возможные титулы в этом сезоне.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поведал об амбициях действующего чемпиона Англии.

- Нам выпала честь продолжать борьбу во всех турнирах и бороться за трофеи. Это невероятный опыт. Не знаю, сколько команд в истории Премьер-лиги сражались за все четыре титула. Мы находимся именно в такой ситуации, и это хорошо.

Думаю, сейчас игроки чувствуют свежесть как в ногах, так и в голове. Поэтому мы попробуем достичь своей цели.

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Я стараюсь не слишком много смотреть на нашего соседа ("Ливерпуль" - прим.), поскольку это было бы огромной ошибкой. В такой ситуации мы можете отвлекаться, первыми потерять очки, - объяснил Гвардиола в интервью изданию Goal.com.

Напомним, "Ливерпуль" опережает "горожан" на два очка, но провёл на игру больше.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Хосеп Гвардиола.
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