Скачать
Суббота, 30.03.2019
Гвоздик - Нгумбу: анонс боя 31 марта
Гвоздик - Нгумбу: анонс боя 31 марта
Футбол. Расписание матчей 30 марта
Футбол. Расписание матчей 30 марта
Мейвезер готов вернуться на ринг: названы потенциальные соперники
Мейвезер готов вернуться на ринг: названы потенциальные соперники
Шпилька отказался от боя с Усиком
Шпилька отказался от боя с Усиком

Севидов покинул болгарский клуб

Севидов покинул болгарский клуб
17:15 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Александр Севидов покинул болгарскую Верею из-за смены руководства.

Болгарская "Верея" рассталась с украинским наставником Александром Севидовым, сообщает topsport.bg.

По информации источника, это решение вызвано сменой руководства в клубе. У "Вереи" появились новые инвесторы, после чего бразды правления клубом вновь перешли к почетному президенту Галину Михайлову и президенту Кристиану Парванову.

На совете директоров клуба было принято решение отказаться от услуг Севидова, которого на тренерском мостике заменит Иван Вутов. Согласно плану нового руководства к концу сезона в клубе должны остаться преимущественно местные игроки, из-за чего украинцы Денис Васильев, Сергей Рудыка, Евгений Добровольский и Геннадий Ганев наверняка покинут команду в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Севидову грозит дисквалификация на 5 лет по обвинениям в участии в договорных матчах.

Отметим, что во вчерашнем матче "Вереи" против "Етара" (0:3) Севидов отсутствовал на тренерской скамье, как и наши легионеры в заявке.

Напомним, Месси назвал лучших футболистов мира.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Металлист, ФК Говерла, Александр Севидов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Футбол. Расписание матчей 30 марта
02 Месси назвал лучших футболистов мира
03 Виталий Кличко: Владимир не должен возвращаться в бокс ради денег
04 Украинский супертяж Тесленко завоевал первый чемпионский пояс
05 Гвоздик - Нгумбу: результаты взвешивания
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь