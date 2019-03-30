Севидов покинул болгарский клуб

Новости спорта: Александр Севидов покинул болгарскую Верею из-за смены руководства.

Болгарская "Верея" рассталась с украинским наставником Александром Севидовым, сообщает topsport.bg.

По информации источника, это решение вызвано сменой руководства в клубе. У "Вереи" появились новые инвесторы, после чего бразды правления клубом вновь перешли к почетному президенту Галину Михайлову и президенту Кристиану Парванову.

На совете директоров клуба было принято решение отказаться от услуг Севидова, которого на тренерском мостике заменит Иван Вутов. Согласно плану нового руководства к концу сезона в клубе должны остаться преимущественно местные игроки, из-за чего украинцы Денис Васильев, Сергей Рудыка, Евгений Добровольский и Геннадий Ганев наверняка покинут команду в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Севидову грозит дисквалификация на 5 лет по обвинениям в участии в договорных матчах.

Отметим, что во вчерашнем матче "Вереи" против "Етара" (0:3) Севидов отсутствовал на тренерской скамье, как и наши легионеры в заявке.

Напомним, Месси назвал лучших футболистов мира.