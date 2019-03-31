Де Лигт намекнул на переход в Ювентус

Новости спорта: Лидер обороны Аякса намерен перейти в туринский клуб.

Защитник Аякса Маттейс де Лигт не отрицает своего возможного перехода в Ювентус предстоящим летом.

19-летний капитан амстердамского клуба признался, что его будущее также зависит от агента Мино Райолы.

«Переход в Ювентус? Может быть. Есть и другие клубы, которые заинтересованы в трансфере. Узнаем, когда придет время. На сегодняшний день я уделяю все внимание Аяксу, об остальном заботится Райола», — цитирует голландца портал Goal.com.

«Я восхищен Кьеллини, это сильнейший центрбек, один из лучших в мире. Также мне импонирует Бонуччи. Это два прекрасных примера для подражания для молодых футболистов вроде меня».

Помимо Старой синьоры, по сообщениям прессы, де Лигтом интересуются Бавария и Барселона, помимо прочих.

Де Лигт в нынешнем сезоне провел 42 матча за Аякс во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 2 результативные передачи.