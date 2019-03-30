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Манчестер Сити обыграл Фулхэм и вернулся на первое место АПЛ

Манчестер Сити обыграл Фулхэм и вернулся на первое место АПЛ
17:33 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Подопечные Гвардиолы добыли очередную легкую победу в матче АПЛ.

Голы Бернарду Силвы и Серхио Агуэро позволили Манчестер Сити добыть победу 2:0 в матче против Фулхэма.

После 31 тура в активе Горожан 77 очков — на 1 больше, чем у идущего вторым Ливерпуля. Красные могут еще сегодня вернуться на вершину, если сумеют дома обыграть Тоттенхэм.

Фулхэм остается на предпоследнем месте в турнирной таблице с отставанием в 13 очков от спасительной зоны.

Серхио Агуэро упрочнил свои позиции в бомбардирской гонке — у него 19 мячей, на 2 больше, чем у Харри Кейна, Пьера-Эмерика Обамеянга, Мохаммеда Салаха и Садио Мане.

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Украинец Александр Зинченко провел на поле весь поединок.

В следующем туре Манчесстер Сити сразится с Кардиффом 3 апреля, а Фулхэм за день до этого сыграет против Уотфорда.

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ФК Манчестер Сити, ФК Фулхэм, Футбол, Новости футбола.
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